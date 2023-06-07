Dursun Özbek, Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi: Icardi geliyor

Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sürpriz bir açıklama geldi.

Dursun Özbek, Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi: Icardi geliyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamaları etkinliğinde Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkındaki sözleri gündem oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte geleceği merak edilen Arjantinli yıldız için Dursun Özbek'ten sürpriz bir açıklama geldi.

Katıldığı bir etkinlikte konuşan Dursun Özbek, "Ömer Bey'in desteklerine çok teşekkür ediyoruz. Icardi geliyor" ifadelerini kullandı.

Icardi, bu sezon oynadığı 26 maçta 23 gol, 8 asistle şampiyonluğa büyük katkı sağlamıştı.

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