Jesus'un gözden çıkardığı oyuncuya teklif yağıyor

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun, sarı-lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor.

Belçika basınında çıkan haberlere göre, santrfor arayışında olan Mechelen, sarı-lacivertlilerin deneyimli santrforu Serdar Dursun'a teklif yaptı.

ALMANYA VE MACARİSTAN'DAN DA TALİPLERİ VAR

Almanya 1. Ligi'ne yükselen Darmstadt ve Macaristan 1. Ligi'nden Ferençvaroş ile de adı anılan Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Milli futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 25 karşılaşmada 4 gol atıp, 3 asist yaptı.