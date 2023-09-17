Teknik direktör maç sırasında fenalaştı: Sağlık durumuna ilişkin açıklama

Trendyol 1. Lig'de Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Manisa FK maçı sırasında fenalaştı ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Teknik direktör maç sırasında fenalaştı: Sağlık durumuna ilişkin açıklama

Trendyol 1. Lig'de Giresunspor ile Manisa FK karşılaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve beraberlikle sona erdi.

MUSTAFA KAPLAN SON BÖLÜMDE FENALAŞTI

Karşılaşmanın son bölümünde Giresunspor teknik direktörü Mustafa Kaplan fenalaştı. 56 yaşındaki teknik adam, Manisa maçının uzatmalarında rahatsızlık geçirdi.

Bir anda olduğu yere yığılan Kaplan'a ilk müdahale saha içinde yapıldı.

Müdahalenin ardından ayağa kalkan Kaplan, yürüyerek ambulansa bindi.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın, Manisa FK maçının uzatma dakikalarında yüksek tansiyona bağlı sağlık problemi yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kendisine ilk müdahale, saha kenarında yer alan sağlık ekipleri tarafından yapılarak tansiyon değeri 19/10 ölçülmüştür. Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan, kulüp doktorumuz nezaretinde tedbir amaçlı müşahede altında tutulmaktadır. Hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

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