Filenin Sultanları'ndan bir zafer daha: Bulgaristan'a set vermedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

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Filenin Sultanları'ndan bir zafer daha: Bulgaristan'a set vermedi

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları elemelerinde Bulgaristan'ı da 3-0'la geçerek Paris yolunda 2'de 2 yapmış oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan karşılaşmanın en skoreri 15 sayıyla Melissa Vargas oldu. Milli Takımın kaptanı Eda Erdem Dündar, onu 13 sayı ile takip etti.

Bu yaz Voleybol Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak Türk spor tarihinde tüm branşlarda eşine daha önce rastlanmayan bir başarıya imza atan Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'ndeki ilk karşılaşmada da Porto Riko'yu 3-0'la geçmişti.

Pazartesi günü dinlenecek olan milliler, salı günü Peru karşısına çıkacak.

Setler:
1. Set (1-0): Türkiye 25-20 Bulgaristan
2. Set (2-0): Türkiye 25-19 Bulgaristan
3. Set (3-0): Türkiye 25-25 Bulgaristan

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