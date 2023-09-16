Beşiktaş'ın borcu açıklandı: Tam 6 milyar 696 milyon 974 bin TL

Beşiktaş Kulübü'nün borcu, Divan Kurulu toplantısında açıklandı. Siyah-beyazlı kulübün toplam borcu 6 milyar 696 milyon 974 bin TL olarak belirtildi.

Beşiktaş Olağan Divan Kurulu toplantısında, Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk tarafından kulübün borcu açıklandı. 31 Mayıs tarihi itibarıyla Beşiktaş'ın toplam borcu 6 milyar 696 milyon 974 bin TL olarak belirtildi.

Şentürk, yaptığı konuşmada kulübün borçları, alacakları ve ödeme yapılması gereken faiz, ana para ve diğer borçlar hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA