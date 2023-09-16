İstanbul'dan ayrılmıştı: Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ailevi problem nedeniyle Beşiktaş'tan izin almıştı ve İstanbul'dan ayrılmıştı.

Cuma günü İstanbul'da olması planlanan golcü oyuncunun, Trabzonspor maçında forma giyip, giymeyeceği merak konusu olmuştu.

Konuya ilişkin Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa’ya giden futbolcumuz Vincent Aboubakar, İstanbul’a dönerek Futbol Takımımızın deplasmandaki Trabzonspor maçı için bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda yer almıştır."

BEŞİKTAŞ İLE TRABZONSPOR KARŞILAŞACAK

Öte yandan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

ABOUBAKAR KİMDİR?

Vincent Aboubakar, 22 Ocak 1992 tarihinde Kamerun'un Garoua şehrinde doğmuş, santrfor mevkiinde oynayan Kamerunlu millî futbolcudur. Aboubakar, futbola 2006 yılında Coton Sport FC de Garoua altyapısında başladı. 2009 yılında profesyonel olan Aboubakar, aynı yıl Coton Sport FC de Garoua formasıyla Kamerun Ligi'nde gol krallığı yaşadı.

2010 yılında Fransa'nın Valenciennes FC takımına transfer olan Aboubakar, burada 3 sezonda 72 maça çıktı ve 9 gol atabildi. 2013-14 sezonunda ise Fransa'nın FC Lorient takımına transfer oldu ve burada 37 maçta 17 gol bularak adından sıkça bahsettirdi.

2014 yılında Portekiz'in FC Porto takımına transfer olan Aboubakar, burada 5 sezonda 201 maça çıktı ve 75 gol attı. Aboubakar, Porto formasıyla 2017-18 sezonunda Portekiz Ligi, Portekiz Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı.

2019 yılında Çin'in Tianjin TEDA takımına transfer olan Aboubakar, burada 1 sezonda 29 maça çıktı ve 10 gol attı.

2020 yılında Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan Aboubakar, burada 2 sezonda 43 maça çıktı ve 22 gol attı.

2022 yılında Beşiktaş'a transfer olan Aboubakar, burada 2022-23 sezonunda 38 maça çıktı ve 26 gol atarak takımın Süper Lig şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Aboubakar, Kamerun millî takımı formasıyla 87 maça çıktı ve 32 gol attı. Aboubakar, Kamerun ile 2017 Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı.

Kaynak: Gerçek Gündem