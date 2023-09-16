Kadın Voleybol Takımı Olimpiyat elemelerine hızlı başladı: Porto Riko'ya set yüzü göstermediler
ürkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Elemeleri'ne de galibiyetle başladı. Milli Takım, Porto Riko’yu 3-0 ile geçti.
2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Elemeleri'ne de galibiyetle başladı. Milli Takım, Porto Riko’yu set vermeden geçti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 mağlup etti.
Türkiye setleri 25-29, 25-16 ve 25-14 aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, elemelerdeki ikinci maçında yarın saat 07.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak.
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