Galatasaray'da transferin son gününde ayrılık
Galatasaray, Süper Lig'de transferin son gününde Leo Dubois'nın RAMS Başakşehir'e kiralandığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de Transfer dönemi bu gece sona erecek. Galatasaray, son günde Leo Dubois'in RAMS Başakşehir'e kiralandığını KAP'a bildirdi.
LEO DUBOIS'NIN İSTATİSTİKLERİ
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı Leo Dubois, Sarı-Kırmızılılarla 28 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik katkı verdi.
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