A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi sona erdi: Yerine kimlerin adı geçiyor?

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı. NTV Spor'un 'son dakika' anonsuyla servis ettiği habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi.

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında sahasında Ermenistan ile 1-1 berabere kalmış, hazırlık karşılaşmasında ise Japonya'ya 4-2 yenilmişti.

'OYUNCULARIN YÜZDE 100'ÜNÜ VERMEMESİ CANIMI ACITIYOR'

Kuntz, hazırlık maçı sonrası basın toplantısında bazı oyuncuları suçlar nitelikte açıklamalarda bulunmuştu:

"Benim sorumluluk alanım oyuncular. Ben, oyuncularımdan bazı şeyleri beklerim. Oyuncular da A Milli Takım için yüzde 100'ünü verecek seviyeye gelmeli. Ben milli oyuncuydum, Almanya’da oynadım. Alman hocası olarak Türk Milli Takımı başında kenardaysam, bu maçları kazanmak için oradayım.

Tüm teknik ekibimle beraber çok fazla efor harcıyoruz. Bizim tek hedefimiz Türk Milli Takımı’nı geliştirmek. Bunun için gururluyuz. En çok canımı acıtan konu, oyuncularım %100’ünü vermiyorsa, bu canımı acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil."

'HEP HOCA SORGULANIYOR'

"Taraftarın söylediklerini de Türkçemle anlıyorum. Geçen sene 4 maçı kazandığımızdan beri kimse hocayı korumuyor. Hep sorgulanan, soru işareti olan hoca! Ama kesinlikle konu bu değil. 20 maç yaptık, 5’ini kaybettik. Bunlar sıralamada üzerimizde olan takımlar. Üzerinde çalışmamız gereken başka konular."

YERİNE KİM GELECEK?

Kuntz'un yerine Abdullah Avcı, Fatih Terim, Sergen Yalçın gibi deneyimli teknik adamların adı geçiyordu. Ek olarak Fanatik'te yer alan bir haberde geçen sezon Adana Demirspor'u çalıştıran İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile görüşüldüğü ileri sürülüyordu.