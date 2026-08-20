Tekke'de Salah Kararı, Trabzonspor-Ferencvaros Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, play-off turu ilk maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk ediyor. Kritik mücadele öncesi Fatih Tekke, Salah kararını verdi. İşte kritik mücadelede ilk 11'ler...

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Tekke'de Salah Kararı, Trabzonspor-Ferencvaros Maçında İlk 11'ler Belli Oldu
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bugün Macaristan temsilcisi Ferencváros ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavili ekibimiz, Trabzon'daki coşkulu atmosferi arkasına alarak rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefliyor.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih, Bouchouari, Salah, Saviolo, Umut Nayir, Paul Onuachu

Ferencvaros: Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, Kanichowsky, Yusuf, Joseph

MAÇ SAAT 20.00'DE BAŞLAYACAK

Mücadele, Trabzonspor'un ev sahipliğinde saat 20.00'de Papara Park Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajač yönetecek. Pajač'ın yardımcılıklarını Ivan Mihalj ve Vedran Đurak üstlenecek. Mücadelen dördüncü hakemi Dario Kulušić olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Trabzonspor Mohamed Salah
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