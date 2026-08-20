Tekke'de Salah Kararı, Trabzonspor-Ferencvaros Maçında İlk 11'ler Belli Oldu
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, play-off turu ilk maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk ediyor. Kritik mücadele öncesi Fatih Tekke, Salah kararını verdi. İşte kritik mücadelede ilk 11'ler...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bugün Macaristan temsilcisi Ferencváros ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavili ekibimiz, Trabzon'daki coşkulu atmosferi arkasına alarak rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefliyor.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih, Bouchouari, Salah, Saviolo, Umut Nayir, Paul Onuachu
Ferencvaros: Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, Kanichowsky, Yusuf, Joseph
MAÇ SAAT 20.00'DE BAŞLAYACAK
Mücadele, Trabzonspor'un ev sahipliğinde saat 20.00'de Papara Park Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajač yönetecek. Pajač'ın yardımcılıklarını Ivan Mihalj ve Vedran Đurak üstlenecek. Mücadelen dördüncü hakemi Dario Kulušić olacak.
Kaynak: Haber Merkezi