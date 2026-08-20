PFDK Mahmut Uslu'ya Ceza Yağdırdı

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.08.2026 tarih ve 3 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı.

USLU'YA CEZA YAĞDI

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun maç sonu yaptığı açıklamalar nedeniyle kendisine 'Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları' nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.500.000 TL idari para cezası verildi.

Kaynak: DHA