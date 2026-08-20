Beşiktaş-Kauno Zalgiris Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi play-Off turu ilk maçında Beşiktaş, evinde Kauno Zalgiris ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son Güncelleme:
Beşiktaş-Kauno Zalgiris Maçında İlk 11'ler Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bugün İstanbul'da Litvanya ekibi Kauno Žalgiris ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı temsilcimiz, 27 Ağustos'taki rövanş öncesi taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Rıdvan, Emirhan, Djalo, Murillo, Salih, Trossard, Orkun, Olaitan, Cerny, Oh

Kauno Zalgiris: Svedkauskas, Konatar, Lekiatas, Tolordava, Moutachy, Kalik, Slivka, Krekovic, Benchaib, Baldassarra, Debeljuh

MAÇ SAAT 20.00'DE BAŞLAYACAK

Mücadele, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

ALMAN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını yine Almanya'dan Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi Robin Braun olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Sören Storks, asistanı (AVAR) olarak ise Benjamin Cortus oturacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Batrakov İstanbul'da! 15 Bavulla Geldi Batrakov İstanbul'a 15 Bavulla Geldi
PFDK Mahmut Uslu'ya Ceza Yağdırdı PFDK Mahmut Uslu'ya Ceza Yağdırdı
ÇOK OKUNANLAR
Ekrem İmamoğlu'nun Başkanlığı Düşerse Ne Olacak? AK Parti'nin İBB Adayı Hazır! İşte O İsim... Ekrem İmamoğlu'nun Başkanlığı Düşerse Ne Olacak? AK Parti'nin İBB Adayı Hazır
Tercih Listelerinde Şok Tablo: 26 Devlet Üniversitesinde O Bölüm Sıfır Çekti Tercih Listelerinde Şok Tablo: 26 Devlet Üniversitesinde O Bölüm Sıfır Çekti
MSB'den İsrail'in Ebu Ez-Zuhur Saldırısına Yanıt: Ankara'dan Şam'a 'Tek Ordu' Desteği, 'Saldırı Sırasında Üste Değildik' MSB'den İsrail'in Ebu Ez-Zuhur Saldırısına Yanıt
Bıçaklı Saldırıya Uğrayan YENİ Partili Melih Meriç İçin Kritik Karar Bıçaklı Saldırıya Uğrayan YENİ Partili Vekil İçin Kritik Karar
Bakan Akın Gürlek Açıkladı! Başkentte İki Ayrı Soruşturmada 44 Gözaltı Başkentte İki Ayrı Soruşturmada 44 Gözaltı