Beşiktaş-Kauno Zalgiris Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bugün İstanbul'da Litvanya ekibi Kauno Žalgiris ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı temsilcimiz, 27 Ağustos'taki rövanş öncesi taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Rıdvan, Emirhan, Djalo, Murillo, Salih, Trossard, Orkun, Olaitan, Cerny, Oh

Kauno Zalgiris: Svedkauskas, Konatar, Lekiatas, Tolordava, Moutachy, Kalik, Slivka, Krekovic, Benchaib, Baldassarra, Debeljuh

MAÇ SAAT 20.00'DE BAŞLAYACAK

Mücadele, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

ALMAN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını yine Almanya'dan Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi Robin Braun olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Sören Storks, asistanı (AVAR) olarak ise Benjamin Cortus oturacak.

Kaynak: Haber Merkezi