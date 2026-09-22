Tarkan’ın RAMS Park Konseri Neden Olmadı? Dikkat Çeken Detaylar Ortaya Çıktı

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Galatasaray’ın, Tarkan’ın RAMS Park’ta konser vermesi için teklif aldığı ancak planlanan organizasyonun gerçekleştirilemediği iddia edildi. Gazeteci Ali Naci Küçük’ün aktardığı bilgilere göre, özel bir banka şubat ayında konser organizasyonu için Galatasaray yönetimiyle görüşmeye başladı.

STADIN KULLANIMI İÇİN 1 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ

İlk görüşmelerde Galatasaray’ın, RAMS Park’ın konser için kullanılmasına karşılık 1 milyon euro talep ettiği belirtildi. Söz konusu ücretin, konserin ardından zeminin yenilenmesi ve korunması için ortaya çıkabilecek maliyetler göz önünde bulundurularak belirlendiği kaydedildi. Taraflar arasındaki görüşmeler bir süre devam ederken, Galatasaray’ın nisan veya mayıs aylarında organizasyona olumsuz yanıt verdiği öne sürüldü.

TARKAN’IN RAMS PARK KONSERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Galatasaray’ın kararını planlanan konser tarihine yaklaşık bir ay kala iletmesi nedeniyle organizasyonu hazırlayan tarafın kulüp yönetimine tepki gösterdiği aktarıldı. Böylece Tarkan’ın RAMS Park’ta sahne alması için yapılan plan, organizasyon hayata geçirilmeden rafa kaldırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi