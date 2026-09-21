Beşiktaş'ın Penaltısı ve Derbide Çıkan Kırmızı Kart... TFF, VAR Kayıtlarını Paylaştı
TFF, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçların VAR konuşmalarını yayımladı. Amedspor-Beşiktaş maçındaki penaltı pozisyonu ile Trabzonspor-Galatasaray derbisinde çıkan kırmızı karta ilişkin anlar görüntülerde yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan mücadelelerde hakemlerin sahada incelemeye gittiği pozisyonlara ilişkin VAR kayıtlarını paylaştı.
DERBİDE UGOCHUKWU'NUN KIRMIZI KARTI
VAR: "Batuhan, sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel ciddi faullü oyun için."
Batuhan Kolak: "Tamamdır geliyorum."
VAR: "Temas noktasını göreceksin. Sana şunu göstereceğim."
VAR: "Bacağın gelişini. Açıkça dize doğru."
Batuhan Kolak: "Tamam, teması gördüm."
Batuhan Kolak: "Numara 18. Tamam teşekkürler, kırmızı kart vereceğim."
DİYARBAKIR'DA BEŞİKTAŞ'IN PENALTI POZİSYONU
VAR: Potansiyel bir elle oynama (penaltı) için saha kenarında inceleme öneriyorum. Oyuncunun kolunu vücudundan açarak vücudunu nasıl büyüttüğüne bak.
VAR: Topa dokunmak için kolunu dışarı doğru hareket ettiriyor, ekstra bir hareket var.
Ali Şansalan: Ekstra hareketi gördüm, penaltı vereceğim.
Kaynak: Haber Merkezi