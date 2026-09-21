Beşiktaş'ın Penaltısı ve Derbide Çıkan Kırmızı Kart... TFF, VAR Kayıtlarını Paylaştı

TFF, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçların VAR konuşmalarını yayımladı. Amedspor-Beşiktaş maçındaki penaltı pozisyonu ile Trabzonspor-Galatasaray derbisinde çıkan kırmızı karta ilişkin anlar görüntülerde yer aldı.

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Beşiktaş'ın Penaltısı ve Derbide Çıkan Kırmızı Kart... TFF, VAR Kayıtlarını Paylaştı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan mücadelelerde hakemlerin sahada incelemeye gittiği pozisyonlara ilişkin VAR kayıtlarını paylaştı.

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VAR: "Batuhan, sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel ciddi faullü oyun için."

Batuhan Kolak: "Tamamdır geliyorum."

VAR: "Temas noktasını göreceksin. Sana şunu göstereceğim."

VAR: "Bacağın gelişini. Açıkça dize doğru."

Batuhan Kolak: "Tamam, teması gördüm."

Batuhan Kolak: "Numara 18. Tamam teşekkürler, kırmızı kart vereceğim."

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VAR: Potansiyel bir elle oynama (penaltı) için saha kenarında inceleme öneriyorum. Oyuncunun kolunu vücudundan açarak vücudunu nasıl büyüttüğüne bak.

VAR: Topa dokunmak için kolunu dışarı doğru hareket ettiriyor, ekstra bir hareket var.

Ali Şansalan: Ekstra hareketi gördüm, penaltı vereceğim.

Kaynak: Haber Merkezi

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