Beşiktaş'ın Penaltısı ve Derbide Çıkan Kırmızı Kart... TFF, VAR Kayıtlarını Paylaştı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan mücadelelerde hakemlerin sahada incelemeye gittiği pozisyonlara ilişkin VAR kayıtlarını paylaştı.

DERBİDE UGOCHUKWU'NUN KIRMIZI KARTI

VAR: "Batuhan, sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel ciddi faullü oyun için."

Batuhan Kolak: "Tamamdır geliyorum."

VAR: "Temas noktasını göreceksin. Sana şunu göstereceğim."

VAR: "Bacağın gelişini. Açıkça dize doğru."

Batuhan Kolak: "Tamam, teması gördüm."

Batuhan Kolak: "Numara 18. Tamam teşekkürler, kırmızı kart vereceğim."

DİYARBAKIR'DA BEŞİKTAŞ'IN PENALTI POZİSYONU

VAR: Potansiyel bir elle oynama (penaltı) için saha kenarında inceleme öneriyorum. Oyuncunun kolunu vücudundan açarak vücudunu nasıl büyüttüğüne bak.

VAR: Topa dokunmak için kolunu dışarı doğru hareket ettiriyor, ekstra bir hareket var.

Ali Şansalan: Ekstra hareketi gördüm, penaltı vereceğim.

Kaynak: Haber Merkezi