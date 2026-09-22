Mauro Icardi’ye Arjantin’de Şok Ceza! 209Mauro Icardi’ye Arjantin’de Şok Ceza9’a Kadar Trafikten Men Edildi

Galatasaray’ın eski yıldızı Mauro Icardi, Arjantin Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2099 yılına kadar trafikten men edildi. Bakanlık, futbolcunun süresi dolmuş ehliyetle araç kullandığını belirtirken, Icardi ise 2029’a kadar geçerli İtalyan ehliyeti bulunduğunu savunarak karara tepki gösterdi.

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Mauro Icardi’ye Arjantin’de Şok Ceza! 209Mauro Icardi’ye Arjantin’de Şok Ceza9’a Kadar Trafikten Men Edildi
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Galatasaray’ın eski yıldızı Mauro Icardi, bu kez Arjantin’de yaşanan bir gelişmeyle gündeme geldi. Özel hayatı, boşanma süreci ve sakatlıklarıyla sık sık gündeme gelen 33 yaşındaki futbolcu, ülkesinde trafikten men edildi. Henüz yeni bir takım bulamayan Arjantinli golcünün, Arjantin Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2099 yılına kadar geçici olarak trafikten men edildiği açıklandı.

BAKANLIKTAN ICARDI’YE EHLİYET GEREKÇELİ CEZA

Arjantin Ulaştırma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Icardi’nin bir araç kullanırken görüntülendiği videoya dikkat çekti. Bakanlık, paylaşımında Eugenia “La China” Suárez’in kemerini çıkardığını ve araç hareket halindeyken vücudunun önemli bir bölümünü pencereden dışarı çıkardığını belirtti. Görüntülerin yayılmasının ardından Icardi’nin sürücü belgesinin süresinin dolduğunun tespit edildiği ifade edildi. Bakanlığın paylaşımında ayrıca Icardi’nin süresi geçmiş ehliyetine ilişkin bilgiler ve uygulanan yaptırım da yer aldı.

Mauro Icardi’ye Arjantin’de Şok Ceza! 209Mauro Icardi’ye Arjantin’de Şok Ceza9’a Kadar Trafikten Men Edildi - Resim : 1

ICARDI’DEN BAKANLIĞA YANIT

Mauro Icardi ise Arjantin Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklamasına sosyal medya üzerinden karşılık verdi. İtalyan ehliyetinin 2029 yılına kadar geçerli olduğunu belirten Icardi, bu belgenin nasıl geçersiz hale getirildiğini sorguladı. Arjantinli futbolcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Mauro Icardi’ye Arjantin’de Şok Ceza! 209Mauro Icardi’ye Arjantin’de Şok Ceza9’a Kadar Trafikten Men Edildi - Resim : 2

'İŞİNİZİ YAPIN'

“Merhaba, iyi günler. 2029 yılına kadar geçerli olan İtalyan ehliyetimi nasıl olup da geçersiz hale getirdiklerini öğrenmek istiyorum. Ulaştırma Bakanlığı’nın bile biraz medyada yer bulabilmek için benimle uğraşması bana oldukça tuhaf geliyor. Ülkemizde daha rahat ulaşım sağlayabilmek için yolları düzeltmekle ilgilenin; tweet atıp hiçbir şey yapmadan oturmak yerine işinizi yapın. İnsanlara yalan söylemeyi bırakın ve çalışmaya başlayın. Arjantin ehliyeti, Avrupa ehliyetine çevrildiğinde teslim edilmek zorunda. Hangi geçersiz kılma işleminden bahsediyorsunuz? Her şey biraz olsun gündem yaratmak ve dedikodu malzemesi çıkarmak için yapılıyor.”

Kaynak: Haber Merkezi

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