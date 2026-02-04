Talisca’dan Fenerbahçe'ye Sürpriz: Kimse Bunu Beklemiyordu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, transfer piyasasında N’Golo Kante ve Darwin Nunez hamleleriyle gündemi meşgul ederken, kulüp içinde sessiz ama etkisi büyük bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Anderson Talisca, yeni kontrat için yönetimle ilgili dikkat çekici bir adım attı.

TRT Spor’un aktardığına göre Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe’de kalmak adına maaşında yarıdan fazla indirime gitmeyi kabul ettiğini kulüp yetkililerine iletti. Talisca’nın İstanbul’daki yaşamından ve takım içindeki rolünden son derece memnun olduğu, bu nedenle maddi beklentilerinde önemli bir fedakârlığa hazır olduğu ifade edildi.

Birçok kulübün radarında bulunan 31 yaşındaki futbolcunun bu kararı, sarı-lacivertli yönetimin elini güçlendirdi. Performansıyla sezon boyunca takımın hücum yükünü çeken isimlerden biri olan Talisca’nın kalma ihtimali, yapılan bu jestle birlikte ciddi şekilde arttı.

