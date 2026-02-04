Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teşekkür

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fransız orta saha oyuncu N’Golo Kante’nin transfer sürecinde verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım. Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur. Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız” ifadeleri kullanıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Sarı-Lacivertli kulüp, Al-Ittihad’ın N’Golo Kanté’ye ait gerekli belgeleri TMS sistemine zamanında yüklememesi nedeniyle transferin askıya alındığını açıklamış, ayrıca FIFA nezdinde yapılan başvurunun da sonuçsuz kaldığını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Yaşanan krizin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan temasları sırasında devreye girmesiyle çözüme kavuştuğu ortaya çıktı. Bu girişimin ardından Kanté transferindeki pürüzler giderildi.

