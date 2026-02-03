Kante’den Al Ittihad’a Fenerbahçe İçin Rest

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Fransız yıldız N’Golo Kante’nin sarı-lacivertli ekibe transferi, Al Ittihad kaynaklı teknik bir sorun nedeniyle tamamlanamadı. Kulüp, transferin karşı tarafın hatalı bilgi girişi nedeniyle sonuçlanmadığını açıkladı.

Yaşanan gelişmenin ardından Kante’nin kulübü Al Ittihad’a tepki gösterdiği ileri sürüldü. Nijerya basınından gazeteci Buchi Laba’nın haberine göre, 32 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe’ye transferinin gerçekleşmemesi halinde Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesinin feshedilmesini talep edecek. Haberde ayrıca Kante’nin, transfer sürecinin doğru şekilde teyit edilmesi amacıyla Suudi futbol yetkililerine resmi bir mektup gönderdiği belirtildi.

FENERBAHÇE DUYURMUŞTU

Fenerbahçe Kulübü, Kanté transferine ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin kulüp tarafından eksiksiz yürütüldüğünü, ancak Al Ittihad’ın TMS bilgilerini hatalı girmesi nedeniyle transfer tescilinin süresi içinde tamamlanamadığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, FIFA nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığını ancak karşı kulübün işlemleri sonuçlandırmadığını bildirdi.

Kaynak: Halk TV