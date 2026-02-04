Beşiktaş Transferi KAP'a Bildirdi: Hyeon-Gyu Oh, İstanbul'da
Beşiktaş, Genk forması giyen Güney Koreli forvet oyuncusu Hyeon-gyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Beşiktaş, Tammy Abraham'ın boşluğunu Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh'la doldurdu. Kulüp, Hyeon-gyu Oh transferini KAP’a bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel Futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü KRC Genk ile görüşmelere başlanmıştır."
İSTANBUL'A GELDİ
Hyeon-gyu Oh, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldi.
PERFORMANSI
Bu sezon Genk formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıkan 24 yaşındaki forvet oyuncusu, 10 gol atıp 3 de asist üretti.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: