Beşiktaş Transferi KAP'a Bildirdi: Hyeon-Gyu Oh, İstanbul'da

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın boşluğunu Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh'la doldurdu. Kulüp, Hyeon-gyu Oh transferini KAP’a bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü KRC Genk ile görüşmelere başlanmıştır."

İSTANBUL'A GELDİ

Hyeon-gyu Oh, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

PERFORMANSI

Bu sezon Genk formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıkan 24 yaşındaki forvet oyuncusu, 10 gol atıp 3 de asist üretti.

Kaynak: Haber Merkezi