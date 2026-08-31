Süper Lig'de Flaş Ayrılık! Gaziantep FK Teknik Direktör Mirel Radoi ile Yolları Ayırdığını Açıkladı

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Gaziantep Futbol Kulübü'nde Midel Radoi dönemi sona erdi. Kulübün internet sitesi üzeriden yapılan açıklamada Radoi ile yolların ayrıldığı belirtildi.

'YOLLARIMIZ KARŞILIKLI ANLAŞARAK AYRILMIŞTIR'

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktör olarak görev yapan Sayın Mirel Radoi ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Mirel Radoi ve değerli ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde gönülden başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi