Süper Lig'de Flaş Ayrılık! Gaziantep FK Teknik Direktör Mirel Radoi ile Yolları Ayırdığını Açıkladı

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk teknik direktör ayrılığı 3. hafta tamamlanmadan gerçekleşti. Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Süper Lig'de Flaş Ayrılık! Gaziantep FK Teknik Direktör Mirel Radoi ile Yolları Ayırdığını Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep Futbol Kulübü'nde Midel Radoi dönemi sona erdi. Kulübün internet sitesi üzeriden yapılan açıklamada Radoi ile yolların ayrıldığı belirtildi.

'YOLLARIMIZ KARŞILIKLI ANLAŞARAK AYRILMIŞTIR'

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktör olarak görev yapan Sayın Mirel Radoi ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Mirel Radoi ve değerli ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde gönülden başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gaziantep Süper Lig
Son Güncelleme:
Galatasaray'dan KAP'a Leao Bildirimi! Maliyeti Belli Oldu Galatasaray'dan KAP'a Leao Bildirimi
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe Samsun'da 3 Puanı 2 Golle Kaptı: Oğuz Aydın Yıldızlaştı Fenerbahçe Samsun'da 3 Puanı 2 Golle Kaptı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Halk TV'den Ayrılmıştı... İsmail Saymaz'ın Yeni Adresi Belli Oldu İsmail Saymaz'ın Yeni Adresi Belli Oldu
Girne'deki Gemi Faciasında Kahreden Detay, Anne Gözyaşları İçinde Anlattı: 'Ne Olur Elimi Bırakma Dedi' Girne'deki Gemi Faciasında Kahreden Detay, Anne Gözyaşları İçinde Anlattı
Girne'de Batan Geminin Kaptanının İfadesi Ortaya Çıktı! 8 Kişiye Mezar Olmuştu Girne'de Batan Geminin Kaptanının İfadesi Ortaya Çıktı! 8 Kişiye Mezar Olmuştu
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Eski CHP Genel Başkan Vekili Cevdet Selvi'nin Cenaze Töreninde Yan Yana Geldi Kılıçdaroğlu ve Özel Cenazede Yan Yana Geldi
Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Perde: Balık Adam Gürkan Gürdal Hakkında Tutuklama Kararı Kritik İsim Hakkında Tutuklama Kararı