Galatasaray'dan KAP'a Leao Bildirimi! Maliyeti Belli Oldu
Galatasaray, Leao transferinin ayrıntılarını KAP'a açıkladı. Portekizli yıldız oyuncu için ödenecek bonservis ve yıllık ücret belli oldu. Leao için Milan'a 38 milyon euro transfer bedeli ödenecek ve Leao 4 yıl boyunca senelik net 10 milyon euro kazanacak.
Galatasaray, yeni yıldızı Leao'nun transferinin maliyetini KAP'a bildirdi. Leao'nun bonservisi için Milan'a 38 milyon euro ödenecek.
Leao ise 4 yıl boyunca senelik 10 milyon euro garanti ücret alacak.
İŞTE O AÇIKLAMA
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão’nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü AC Milan S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır.
Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 38.000.000 Euro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %20’lik bölümü AC Milan S.p.A.’ya ödenecektir.
Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için net 10.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir."
Kaynak: DHA