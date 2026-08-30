Fenerbahçe Samsun'da 3 Puanı 2 Golle Kaptı: Oğuz Aydın Yıldızlaştı

Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek sezonun ikinci galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerin 2 golünde de imzası bulunan Oğuz Aydın, galibiyetin mimarı oldu.

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Fenerbahçe Samsun'da 3 Puanı 2 Golle Kaptı: Oğuz Aydın Yıldızlaştı
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya geldi. Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, henüz 3. dakikada öne geçti. Oğuz Aydın'ın hazırladığı pozisyonda topla buluşan Vedat Muriqi, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

İlk yarının kalan bölümünde iki takım da gol fırsatları yakalasa da başka gol olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

OĞUZ AYDIN YİNE SAHNEDE

Fenerbahçe, ikinci yarının başında farkı ikiye çıkardı. 49. dakikada Oğuz Aydın, rakip fileleri havalandırarak skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde Samsunspor'un farkı azaltma çabaları sonuç vermedi. Fenerbahçe savunması rakibine gol şansı tanımadı ve mücadele sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe Samsun'da 3 Puanı 2 Golle Kaptı: Oğuz Aydın Yıldızlaştı - Resim : 1

Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Sarı-lacivertliler gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. 4 puanda kalan Samsunspor ise Kocaelispor deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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