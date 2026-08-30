Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, İzmir'de talihsiz bir kaza geçirdi. Bahçetepe geçirdiği kaza sonrası yoğun bakıma kaldırıldı.

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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe Yoğun Bakıma Kaldırıldı
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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe İzmir'de geçirdiği trafik kazasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza, Bahçetepe'nin Göztepe karşılaşmasının ardından İzmir'de bulunduğu sırada meydana geldi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ARACIYLA ÇARPTI

Bahçetepe'ye alkollü olduğu belirtilen bir sürücü çarptı. Kazanın ardından Bora Bahçetepe'nin dizinde kırık bulunduğu ve baş bölgesinde de yaralanmalar olduğu öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kazada yaralanan Bahçetepe, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Bahçetepe'nin sağlık durumuna ilişkin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Bahçetepe'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından İstanbul'da bir hastaneye sevk edilmesi beklendiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Galatasaray Trafik kazası
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