Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a 'Loca' Tepkisi

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Eski Fenerbahçe yöneticisi Acun Ilıcalı, kulüp başkanı Aziz Yıldırım’ın locasını iptal etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında katıldığı bir programda konuşan Ilıcalı, konuyu yargıya taşıdığını ve mahkemenin kısa süre içinde lehine karar verdiğini belirtti.

'MAHKEME 'BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ' DİYE KARAR VERDİ'

Ilıcalı, “Bunlar tabii ki üzücü şeyler. Mahkemeye başvurdum. Mahkeme 15-20 gün içinde ‘Böyle bir şey olamaz, loca verilecektir’ diye karar verdi” ifadelerini kullandı.

'AZİZ BEY KENDİSİNE YAKIŞMAYAN BİR TAVIR İÇİNDE'

Aziz Yıldırım’ın tutumunu eleştiren Ilıcalı, “Aziz Bey kendisine yakışmayan bir tavır içinde. Böyle yapması hiç hoş değil” dedi.

Fenerbahçe’nin başarısının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Ilıcalı, “Umarım başkan sakinleşir ve takıma konsantre olur. Biz de başarıyı yakalarız” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi