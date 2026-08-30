İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Oğlu Yair Netanyahu'yu 'Suikast' Korkusu Sardı: Apar Topar ABD'den Çıkartıldı

İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun "hedef alınma" tehlikesi nedeniyle ABD'den İsrail'e getirildiğini öne sürdü. Birkaç gün önce ABD medyası da İran'ın ABD'de bulunan oğlu Yair Netanyahu'ya suikast hazırlığı içerisinde olduğunu yazmıştı.

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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Oğlu Yair Netanyahu'yu 'Suikast' Korkusu Sardı: Apar Topar ABD'den Çıkartıldı
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İsrail devlet televizyonu tarafından dikkat çekici bir haber yapıldı.

İSRAİL BAŞBAKANININ OĞLUNA 'SUİKAST' İDDİASI

Haberde, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), oğul Netanyahu'nun hedef alınma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve bu nedenle de derhal İsrail'e getirilmesi yönünde karar alındığını doğruladı.

EK KORUMA GÖREVLENDİRİLDİ

Haberde, oğul Netanyahu'nun korumalarının hedef alınma tehdidini bertaraf etmeye yetecek düzeyde olmadığı ve bu nedenle New York'ta ziyaretlerde bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a eşlik eden iki güvenlik ekibinin daha bunun için görevlendirildiği belirtildi.

AYNI GECE İSRAİL'E GETİRİLDİ

Netanyahu'nun hemen havaalanına oradan da aynı gece İsrail'e getirildiği kaydedildi.

Haberde, söz konusu tehdidin niteliğine yönelik bilgi verilmedi.

İRAN'IN SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLDU ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Amerikan televizyon kanalı Newsmax, birkaç gün önce, İran'ın Yair Netanyahu'ya suikast hazırlığı içinde olduğunu iddia etmişti.

Kanalın haberinde, İsrail istihbaratının, geçen aralık ayında İran'ın oğul Netanyahu'yu Miami yakınlarındayken öldürme planı yaptığını ortaya çıkardığı öne sürülmüştü.

İran'dan iddiaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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ABD İsrail Binyamin Netanyahu Suikast İran
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