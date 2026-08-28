Nepal'deki Kıyamet Havadan Görüntülendi! Buzul Çökmesi Koca Bir Bölgeyi Çamura Gömdü

Nepal'in kuzeyinde bir buzulun çökmesiyle başlayan ve Trishuli Nehri boyunca yayılan felaketin ardından bölgede oluşan ağır tahribat drone ile görüntülendi.

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Havadan çekilen görüntülerde ekiplerin çamur yığınları arasında yürüttüğü çalışmalar ve meydana gelen tahribatın boyutu gözler önüne serildi. Nepal polisinin açıklamasına göre ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 469'a yükseldi.

ÇOK SAYIDA KAYIP

Bununla birlikte yüzlerce kişinin kayıp olduğu bildiriliyor. Kayıplar arasında Nepal vatandaşlarının yanı sıra Çin, Hindistan, ABD, Malezya, Güney Kore, Avustralya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin vatandaşları bulunuyor.

Arama kurtarma ekipleri, çamur ve enkaz altında kalan kişilere ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Helikopterler de ulaşılması güç bölgelerde kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek veriyor.

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Kaynak: AA

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