Akaryakıtta ÖTV Düzenlemesi Hayata Geçiyor! Motorin Kritik Eşiği Aşacak

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Akaryakıt fiyatlarına yarın gece bir zam daha geliyor.

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ HAYATA GEÇİYOR

Motorinde 13 Ağustos'ta sıfırlanan özel tüketim vergisi (ÖTV), 1 Eylül itibarıyla 3 TL'ye yükselecek. Yüzde 20'lik katma değer vergisi (KDV) de hesaba katıldığında, motorinin litre fiyatına 1 Eylül itibarıyla 3,60 TL zam gelmesi bekleniyor.

Motorinin litre fiyatına, petrol ve uluslararası yakıt fiyatlarındaki düşüş kaynaklı olarak 27 Ağustos'ta 5,30 TL indirim gelmişti.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik şu an için öngörülmüyor.

HER AY 3 LİRALIK ARTIŞ OLACAK

Motorinde ÖTV, 13 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Kararı ile ağustos ayının kalan dönemi için sıfırlanmıştı.

Karara göre, sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Dolayısıyla ÖTV olarak eylül ayında 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira, aralıkta 12 lira alınacak.

Belirlenen ÖTV tutarı, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13,9006 lira olarak uygulanacak ve eşel mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak.

BİR KEZ DAHA 80 LİRAYI GEÇECEK

Hafta başında gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 81,06 TL'ye, Ankara'da 82,18 TL'ye, İzmir'de 82,46 TL'ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 74,35 TL, Ankara'da 75,30 TL, İzmir'de 75,59 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi