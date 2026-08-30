Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Mesajı: En Güçlü Motivasyon Kaynağımız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zaferi nedeniyle mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zafer'in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları şu şekilde:

"Aziz milletimizin, Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. 30 Ağustos Zaferi'yle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir.

'EN GÜÇLÜ MOTİVASYON KAYNAĞIMIZDIR'

Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan Büyük Zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur. Bundan 104 yıl önce, türlü imkânsızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır.

Türkiye, şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayiine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikâyeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bölgemiz olmak üzere, dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye; ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır.

'BEDEL ÖDEMEKTEN ÇEKİNMEYEN BİR TÜRKİYE VARDIR'

Bugün, zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır.

'PROVAKASYONLARA RAĞMEN İSTİKRARDAN YANA OLACAĞIZ'

"Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe" Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen, devlet ve millet olarak, haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz.

'104 SENE EVELL OLDU GİBİ BUGÜN DE BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE'

104 sene evvel olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz veren tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kalbi milletimizle çarpan, bizimle sevinip bizimle üzülen bütün dost ve kardeşlerimizi de bu anlamlı günde muhabbetle kucaklıyorum. Bu vesileyle Büyük Zafer'in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum."

Kaynak: AA