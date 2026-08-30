İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Dolayısıyla Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında; Fatih’te Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile caddeye bağlı yan yollar, sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı.

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İstanbul'da saat 07.00 itibarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.

Bu kapsamda; Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), her iki yönde ve bulvar üzerindeki yan yollarla birlikte trafiğe kapatıldı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Sürücülerin alternatif güzergah olarak Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu, O-3 Hal Yolu ile Fevzipaşa Caddesi ve Turgut Özal Millet Caddesi’ni kullanabilecekleri belirtildi.

Kaynak: DHA

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İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Dolayısıyla Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı İstanbul'da 30 Ağustos Dolayısıyla Bazı Yollar Kapatıldı
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