Kalp Krizi Geçirmişti! Cem Yılmaz'ın Son Durumunu Ağabeyi Can Yılmaz Açıkladı

Kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın tedavisi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde sürüyor. Anjiyo yapılan ve yoğun bakıma alınan komedyenin son durumunu ağabeyi Can Yılmaz açıkladı. Yılmaz, “Cem Yılmaz’ın durumu iyi. Tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Kendisi şu anda doktorlarının kontrolünde dinleniyor" ifadelerini kullandı.

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Kalp Krizi Geçirmişti! Cem Yılmaz'ın Son Durumunu Ağabeyi Can Yılmaz Açıkladı
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Göğsünde ağrı hissetmesiyle 112 acil servisi arayan 53 yaşındaki komedyen Cem Yılmaz, dün akşam saatlerinde apar topar hastaneye kaldırıldı.

Yılmaz rahatsızlığının ilk dakikalarında ambulansla önce Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Buradan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan komedyene anjiyo yapılmasına karar verildi.

'TAKİBİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM ETMEKTEDİR'

Anjiyo sonrası aynı hastanede tedavisi devam eden Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin Bakan Kemal Memişoğlu'dan da açıklama gelmişti. Memişoğlu, "Değerli sanatçımız Cem Yılmaz’ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir" demişti.

'ANJİYOSU ÇOK GÜZEL GEÇTİ'

Anjiyoyu gerçekleştiren Yılmaz'ın doktoru da operasyonu ve sonrasını anlatmıştı. Hastaneye geldiğinde Yılmaz'ın bilincinin açık olduğunu aktaran doktor, şöyle konuşmuştu:

"Hemen anjiyo laboratuvarına aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemini tamamladık. Kendisi yoğun bakımda. Şu an durumu stabil. Takibini burada 2 gün boyunca sürdürmeyi planlıyoruz. Umarım sağlıcakla yakında ailesine kavuşur. Anjiyosu çok güzel geçti. Kalp krizini ilgilendiren damara balon ve stent işlemleri uyguladık. Şu anda yatağında istirahat ediyor."

'CEM BEY'E GÜZEL MÜDAHALE EDİLMİŞ'

Cem Yılmaz'ın 2 gün sonra taburcu edilebileceğini ve durumunun stabil olduğunu ifade eden doktor, şunları kaydetmişti.

“Şu anda tek damar, bir ufak yan damarı için ileride gerekir mi diye sonra bakıyoruz. Şu an kalp krizini ilgilendiren damarı açıyoruz. Diğer yan damar için de ayrıntılı bakacağız. Belki ona hiç işlem yapmaya gerek kalmayacak. Orası ilaçla idare eder. Bizim kalp krizi türlerimiz var. Bir insanın geçirebileceği kalp krizlerinden biriyle geldi. Sağ olsun Ayvacık Devlet Hastanesindeki arkadaşlar çok güzel müdahale etmişler. 112 Acil Çağrı Merkezi, ambulansı çok hızlı yönlendirmiş. Herkes, Ayvacık'tan itibaren göğüs ağrısı başladığı andan beri Cem Bey’e güzel müdahale etmiş.”

CEM YILMAZ'IN SON DURUMUNU KARDEŞİ AÇIKLADI

Gelişmenin ardından Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, kardeşinin sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Cem Yılmaz’ın durumu iyi. Geçirdiği kalp spazmının ardından gerekli müdahale vakit kaybetmeden yapıldı ve tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Kendisi şu anda doktorlarının kontrolünde dinleniyor. Bu süreçte arayan, mesaj atan, dua eden ve iyi dileklerini gönderen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz.”

Cem Yılmaz'dan Korkutan Haber: Apar Topar Hastaneye KaldırıldıCem Yılmaz'dan Korkutan Haber: Apar Topar Hastaneye KaldırıldıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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