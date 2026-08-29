Buzul Çöktü, Baraj Patladı: Sınırda 2 Bin 500 Kişi Kayıp, Bilanço Ağırlaşıyor

Nepal'in Çin sınırındaki Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde can kaybı 616’ya yükseldi. Uzmanların dev bir buzul çökmesinin tetiklediğini açıkladığı faciada, aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 2 bin 500 kişiden hala haber alınamıyor.

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Buzul Çöktü, Baraj Patladı: Sınırda 2 Bin 500 Kişi Kayıp, Bilanço Ağırlaşıyor
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Güney Asya, son yılların en büyük doğal afetlerinden birini yaşıyor. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen felakette sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

UMUTLAR TÜKENİYOR: 2 BİN 500 KİŞİ KAYIP!

CNN'in haberine göre Nepal polis yetkilileri, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 616'ya çıktığını bildirdi.

Yetkililer, felakette 2 bin 301 kişinin yaralandığını duyurdu, medyada sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında aralarında yabancıların da bulunduğu yaklaşık 2 bin 500 kişiden halen haber alınamadığı belirtiliyor.

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti. Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirilmişti.

FELAKETİN ARKASINDAN BUZUL ÇÖKMESİ ÇIKTI

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti. Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Buzul Çökmesinin Ardından Baraj Patladı! Nepal ve Çin Sınırında Büyük Panik: Helikopterler Yere İndi, Halk Dağlara KaçıyorBuzul Çökmesinin Ardından Baraj Patladı! Nepal ve Çin Sınırında Büyük Panik: Helikopterler Yere İndi, Halk Dağlara KaçıyorDünya

Kaynak: AA

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