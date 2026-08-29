AFAD Az Önce Duyurdu: Irak'ta 4.4 Büyüklüğünde Deprem

AFAD, Irak'ın Diyala eyaletine bağlı Khanaqin bölgesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Türkiye saatiyle 10.15'te yaşanan sarsıntı, yerin 15 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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AFAD Az Önce Duyurdu: Irak'ta 4.4 Büyüklüğünde Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son verilere göre, Irak'ın Diyala eyaletinde yer alan Khanaqin bölgesinde orta şiddette bir deprem kaydedildi.

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AFAD'dan alınan anlık verilere göre, depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü. Bugün saat 10.15'te meydana gelen sarsıntının yer kabuğunun 15 kilometre derinliğinde yaşandığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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