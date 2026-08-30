Girne Açıklarında Can Pazarı: Yüzlerce Yolcusu Bulunan Gemi Battı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne Limanı’ndan ayrılan ve en az 270 yolcunun bulunduğu gemi limanın 2 kilometre açığında alabora oldu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yetkililer, olay yerine 3 sahil güvenlik botu ve 3 sivil teknenin yönlendirildiğini açıkladı. Ambulans ve polis ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.

HELİKOPTERLER DEVREDE

Öte yandan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, geminin su aldığını ve ardından ekiplerin tahliye için harekete geçtiğini kaydetti. Arıklı, helikopterlerin de devrede olduğunu söyledi.

159 KİŞİYE ULAŞILDI

Girne Belediye Başkanı, "159 kişiye ulaşıldı, çalışma devam ediyor" dedi.

🔴 Denizin ortasında zamanla yarışılıyor



📹 Girne'de batan gemiden sağ kurtulanlar böyle görüntülendihttps://t.co/kZYL2RNYag https://t.co/imw3gqzebT pic.twitter.com/jsywT2tPzy — Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 30, 2026

KURTARILANLAR LİMANA GETİRİLİYOR

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, alabora olan gemiden kurtarılanları hastanelere sevk edilmek üzere Girne Limanı'na getirdiklerini söyledi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA-DHA-İHA