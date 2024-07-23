Süper Kupa'da Tribün Dağılımı Açıklandı

Süper Kupa için geri sayım başlarken, Beşiktaş ve Galatasaray’ın karşılaşacağı maçın tribün dağılımı da belli oldu.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş kozlarını 3 Ağustos’ta Atatürk Olimpiyat Stadında paylaşacak.

Süper Kupa finalinde Beşiktaş taraftarları Doğu ve Kuzey tribünlerinde, Galatasaray taraftarları ise Batı ve Güney tribünlerinde yer alacak.