Süper Kupa'da Tribün Dağılımı Açıklandı
Süper Kupa finalinde taraftarların tribün dağılımı belli oldu. Açıklamaya göre, Beşiktaş taraftarları Doğu ve Kuzey tribünlerinde Galatasaray taraftarları ise Batı ve Güney tribünlerinde yer alacak.
Süper Kupa için geri sayım başlarken, Beşiktaş ve Galatasaray’ın karşılaşacağı maçın tribün dağılımı da belli oldu.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş kozlarını 3 Ağustos’ta Atatürk Olimpiyat Stadında paylaşacak.
Süper Kupa finalinde Beşiktaş taraftarları Doğu ve Kuzey tribünlerinde, Galatasaray taraftarları ise Batı ve Güney tribünlerinde yer alacak.
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