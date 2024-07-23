Galatasaray Kancayı İngiliz Yıldıza Taktı
Galatasaray, Newcastle'dan Kieran Trippier'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İngiliz ekibinin de 33 yaşındaki sağ bekin ayrılığına sıcak baktığı iddia edildi.
Sağ bek arayışında bir türlü sonuca ulaşamayan Galatasaray rotayı Newcastle'dan Kieran Trippier’e çevirdi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes’de forma giyen Doue’yi transfer etme çabaları sonuçsuz kalan Galatasaray rotayı İngiliz yıldıza çevirdi. İngiltere’de yayın yapan TBR Football’da yer alan haberde sarı-kırmızılıların, Newcastle United forması giyen 33 yaşındaki Kieran Trippier ile ilgilendiği iddia edildi.
Newcastle ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun ayrılığına sıcak bakıldığı belirtildi.
Geçen sezon Newcastle ile 39 maça çıkan İngiliz yıldız, 1 gol ve 11 asistlik katkı verdi.
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