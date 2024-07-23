Galatasaray Kancayı İngiliz Yıldıza Taktı

Galatasaray, Newcastle'dan Kieran Trippier'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İngiliz ekibinin de 33 yaşındaki sağ bekin ayrılığına sıcak baktığı iddia edildi.

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Galatasaray Kancayı İngiliz Yıldıza Taktı

Sağ bek arayışında bir türlü sonuca ulaşamayan Galatasaray rotayı Newcastle'dan Kieran Trippier’e çevirdi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes’de forma giyen Doue’yi transfer etme çabaları sonuçsuz kalan Galatasaray rotayı İngiliz yıldıza çevirdi. İngiltere’de yayın yapan TBR Football’da yer alan haberde sarı-kırmızılıların, Newcastle United forması giyen 33 yaşındaki Kieran Trippier ile ilgilendiği iddia edildi.

Newcastle ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun ayrılığına sıcak bakıldığı belirtildi.

Geçen sezon Newcastle ile 39 maça çıkan İngiliz yıldız, 1 gol ve 11 asistlik katkı verdi.

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