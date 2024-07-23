Fenerbahçe, Olimpiyatlarda Zirvede

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına en çok sporcu gönderen kulüp olarak damga vurdu. Sarı lacivertliler, oyunlara 27 sporcu gönderdi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe, Olimpiyatlarda Zirvede

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, 3 gün sonra başlıyor.

Türkiye’yi farklı branşlarda olimpiyat oyunlarda temsil edecek oyuncular açıklandı. Fenerbahçe, olimpiyat oyunlarına en çok sporcu gönderen kulüp olarak zirveye yerleşti. Türkiye adında olimpiyatlarda yarışacak 102 sporcudan 27’si Fenerbahçeli.

Sarı lacivertli kulüp, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gurur tablomuz! Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak Ülkemizi Paris’te gururla temsil etmek, 7 farklı branşta, 27 sporcumuzla kırmızı beyaz bayrağımızı dalgalandırmak için heyecanımız sonsuz! Atasının izinde Fenerbahçe Spor Kulübü, bu ülke için çalışmaktan hiç vazgeçmeyecek!"

Fenerbahçe, Olimpiyatlarda Zirvede - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fenerbahçe 2024 Paris Olimpiyatları
Son Güncelleme:
Bazı Rakılar Raflardan Kalkıyor Bazı Rakılar Raflardan Kalkıyor
Paris Olimpiyatları’nda Yarışacak Sporcular Moral Depoladı Paris Olimpiyatları’nda Yarışacak Sporcular Moral Depoladı
Galatasaray'dan Kaan Ayhan Kararı Galatasaray'dan Kaan Ayhan Kararı
Galatasaray O Yıldızı Kaptırdı: İmzayı Attı Galatasaray O Yıldızı Kaptırdı
TFF'de 'Yeni Başkan' Depremi: Yönetim Kurulu Üyesi İstifa Etti TFF Yönetim Kurulu Üyesi İstifa Etti
81 İldeki ATM Sistemlerinde Yeni Değişiklik! Birçok Kişi Para Çekerken Fark Etti 81 İldeki ATM Sistemlerinde Yeni Değişiklik! Birçok Kişi Para Çekerken Fark Etti
ÇOK OKUNANLAR
Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi, Cadde ve Sokaklar Bomboş Kaldı Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi
Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı
Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı: 'Rahatlama Beklemeyin' Dedi, Olacakları Anlattı Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı!
Bahçeli'den Partisinin Hedef Gösterdiği 154 Kişiye Bir Tehdit Daha: Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı! Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı!
Parti İçinden Ali Babacan’a Çok Ağır Suçlamalar: 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!' 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!'