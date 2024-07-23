TFF'de 'Yeni Başkan' Depremi: Yönetim Kurulu Üyesi İstifa Etti

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TFF Başkanı olarak seçilmesi sonrası Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Saral'dan istifa kararı geldi. Saral, istifasını 'İstişareye dayalı, birlikte şeffaf yönetim anlayışının gerçekleşmeyeceğine dair oluşan kanaatine' dayandırdı.

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TFF'de 'Yeni Başkan' Depremi: Yönetim Kurulu Üyesi İstifa Etti

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Saral görevinden istifa ettiğini açıkladı. Saral'ın açıklaması şöyle:

"İstişareye dayalı, birlikte şeffaf yönetim anlayışının gerçekleşmeyeceğine dair şahsımda oluşan kanaat dolayısıyla, bu derin fikir ayrılığının TFF kurumun ve mevcut yönetimine zarar vermemesi adına bugün itibariyle TFF yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna duyurur, mevcut başkan ve yönetim kuruluna üstün başarılar dilerim."

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Kaynak: İHA

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