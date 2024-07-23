MHK'nın Yeni Başkanı Belli Oldu: O Kararın Mimarıydı

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Dr. Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini duyurdu.

TFF Başkanlığına İbrahim Hacısosmanoğlu'nun getirilmesiyle birlikte, Ahmet İbanoğlu ve ekibinin istifasını sunmasının ardından Gündoğdu'nun başkan olacağına dair söylentiler vardı.

Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir yönetiminde de bir dönem MHK başkanlığı görevinde bulunan Gündoğdu, Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un da bulunduğu 13 hakemi görevden uzaklaştırmıştı. Gündoğdu'nun bu kararı bir süre sonra Tahkim Kurulu tarafından bozulmuştu.

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 1991 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'nde Yüksek Lisans yaptı. Aynı bölümde doktorasını da tamamlayan Ferhat Gündoğdu, Türk Eğitim Derneği'nde (TED) çeşitli görevlerde bulundu. Daha önce MHK'nın Eğitimden Sorulu Üyesi olan Gündoğdu "klasman üst gözlemciliği" görevini de yürüttü. Asıl mesleği doktorluk olan Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor. Gündoğdu aynı zamanda bir şirkette Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem