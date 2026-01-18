Sosyal Medyada Gündem Olan Manav Görüntülerine Okan Buruk’tan Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bebek Oteli yakınlarında bir manavdan çıkarken görüntülenmesi üzerine sosyal medyada gündeme gelen iddialara yanıt verdi.

Yaşananlarla ilgili konuşan Buruk, görüntülerin yanlış yorumlandığını belirterek, "Evimin 500 metre ilerisinde manava gidişim. Avokado, mango aldım. Bir meyveyi de yemiştim. Ben sokağa, yere hiçbir şey atmam. Cebime koydum. Bu hassasiyette bir insanım.Komik şeyler görüyorsunuz sonra. Elinde ne vardı diyorlar. Meyve yedim” ifadelerini kullandı.

'SAÇMA SAPAN BELALTI VURUŞLAR'

Deneyimli teknik adam, manavdan yaptığı alışverişte avokado ve mango aldığını, buna ait fişi de sakladığını söyledi. O dönemin nektarin mevsimi olduğunu dile getiren Buruk, alışveriş esnasında bir meyve yediğini ve çevreyi kirletmediğini vurguladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, manavdan çıkarken elindeki bir nesneyi cebine koyması çeşitli yorumlara yol açmıştı.

Bu konuya da değinen Buruk, “Komik şeyler görüyorsunuz sonra. Elinde ne vardı diyorlar. Meyve yedim. Poşetleri arabaya gönderttim. 5-6 poşetle çıkmak zorunda değilim. Saçma sapan, bel altı vuruşlar oluyor. Bunlara gülüp geçiyorum. Kafaya takmıyorum" şeklinde konuştu.

Açıklamasının devamında poşetleri aracına gönderttiğini, elinde taşıyarak çıkmasının gerekmediğini belirten Okan Buruk, sosyal medyada yapılan yorumları ciddiye almadığını ve bu tür iddiaları önemsemediğini dile getirdi.

