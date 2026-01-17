Galatasaray’da Osimhen Sevinci! Hasret Bitiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Nijerya ile Mısır karşı karşıya geldi. Fas’ta oynanan ve golsüz sona eren mücadelenin ardından penaltı atışlarında rakibini 4-2 mağlup eden Nijerya, turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray ve Trabzonspor’un Afrika Kupası nedeniyle yaşadığı oyuncu hasreti de sona erdi. Yaklaşık bir aydır takımlarından uzak kalan Galatasaraylı Victor Osimhen ile Trabzonsporlu Paul Onuachu’nun özel uçakla Türkiye’ye döneceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi