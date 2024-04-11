PFDK'den Süper Kupa sonrası Fenerbahçe kararı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı Turkcell Süper Kupa maçı sonrası kararını açıkladı. PFDK, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 4 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Son Güncelleme:
PFDK'den Süper Kupa sonrası Fenerbahçe kararı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Şanlıurfa'da oynanan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasına ilişkin kararlarını açıkladı.

Bugün yapılan toplantının ardından PFDK, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Kurul ayrıca sarı-lacivertli kulübün 4 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasını da kararlaştırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) aldığı kararlar şöyle:

"1- Galatasaray’ın, 07.04.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Galatasaray'ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

PFDK'den Süper Kupa sonrası Fenerbahçe kararı! - Resim : 1

2- Fenerbahçe’nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına ve (FDT’nin 24/1-a maddesi uyarınca TFF tarafından takdir edilecek tazminat dışında) FDT’nin 35/1. Maddesi uyarınca 4 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE'DE AHMET KETENCİ'YE DE CEZA

Aynı müsabakada Fenerbahçe idarecisi Ahmet Ketenci’nin, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası ve 520 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fenerbahçe Süper Kupa PFDK
Son Güncelleme:
Airfryer'da patates kızartması böyle daha iyi oluyor! Çıtır çıtır olmasını sağlayan tüyo Airfryer'da patates kızartması böyle daha iyi oluyor! Çıtır çıtır olmasını sağlayan tüyo
Kimsenin aklına bile gelmezdi! Yapay zeka ile iki ayda tam 50 bin dolar kazandı Kimsenin aklına bile gelmezdi! Yapay zeka ile iki ayda tam 50 bin dolar kazandı
WhatsApp konuşmaları sızdı: Büyükekşi'nin adaylığı ile ilgili konuşmalar paylaşıldı Büyükekşi'nin adaylığı ile ilgili konuşmalar paylaşıldı
Beşiktaş, finali kaybetti! Beşiktaş, finali kaybetti!
ÇOK OKUNANLAR
Sular durulmuyor: Aleyna'ya 'Yunus Emre'den uzak dur' uyarısı Sular durulmuyor: Aleyna'ya 'Yunus Emre'den uzak dur' uyarısı
Erdoğan konuşurken tekledi: Canlı yayında prompter kazası Canlı yayında prompter kazası
A Spor'da ayrılık: Bu sözlerle veda etti A Spor'da ayrılık: Bu sözlerle veda etti
Büyükşehir çalışanları belediyenin vinciyle define aradı! 300 yıllık tarihi eseri parçaladılar Büyükşehir çalışanları belediyenin vinciyle define aradı!
Ek destek geldi, Mehmet Şimşek duyurdu: 18 milyar dolar nasıl kullanılacak? 18 milyar dolar nasıl kullanılacak?