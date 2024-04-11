Beşiktaş, finali kaybetti!

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Women final serisi ikinci ve son maçında London Lions ile karşılaştı.

Londra Copper Box Arena'da oynanan karşılaşmanın sonucunda 81-70 mağlup ayrılan Beşiktaş, ikinci oldu.

BEŞİKTAŞ-LONDON LİONS KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

İlk periyodu 23-17 mağlup tamamlayan Beşiktaş, devreye de 45-35 yenik girdi.

3. periyodu da 60-55 geride tamamlayan Beşiktaş, hakemlerin de kötü yönetimiyle rakibine 81-70 mağlup olarak ikinciliği elde etti.

Beşiktaş'ta en skorer oyuncu, 17 sayı kaydeden Dana Evans olurken, onu 16 sayıyla Mihaela Lazic ve 13 sayıyla Li Yueuru takip etti.

Salon: Copper Box Arena

Hakemler: Geert Jacobs (Belçika), Yasmina Alcaraz (İspanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

London Lions: Karlie Samuelson 19, Megan Gustafson 18, Holly Winterburn 13, Temi Fagbenle 17, Sheylani Peddy 6, Abigail Nicole Meyers 7, Katsiaryna Snytsina, Savannah Wilkinson 1, Ivana Katanic

Başantrenör: Petar Bozic

Beşiktaş: Dana Evans 17, Jovana Nogic 9, Yueru Li 13, Elif Bayram 8, Mihaela Lazic 16, Tijana Krivacevic 5, Kristina Topuzovic 2

Başantrenör: Aziz Akkaya

1. Periyot: 23-17 (London Lions lehine)

Devre: 45-35 (London Lions lehine)

3. Periyot: 60-55 (London Lions lehine)

Maç sonucu: 81-70 (London Lions lehine)

BEŞİKTAŞ MADALYAYI ALDI

Maç sonrası İngiliz ekibine kupası verilirken Beşiktaşlı oyunculara ise madalyaları takdim edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem