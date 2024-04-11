Beşiktaş, finali kaybetti!
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup finalinde London Lions ile karşılaştı. Finali kaybeden Beşiktaş, ikinci oldu.
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Women final serisi ikinci ve son maçında London Lions ile karşılaştı.
Londra Copper Box Arena'da oynanan karşılaşmanın sonucunda 81-70 mağlup ayrılan Beşiktaş, ikinci oldu.
BEŞİKTAŞ-LONDON LİONS KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR
İlk periyodu 23-17 mağlup tamamlayan Beşiktaş, devreye de 45-35 yenik girdi.
3. periyodu da 60-55 geride tamamlayan Beşiktaş, hakemlerin de kötü yönetimiyle rakibine 81-70 mağlup olarak ikinciliği elde etti.
Beşiktaş'ta en skorer oyuncu, 17 sayı kaydeden Dana Evans olurken, onu 16 sayıyla Mihaela Lazic ve 13 sayıyla Li Yueuru takip etti.
Salon: Copper Box Arena
Hakemler: Geert Jacobs (Belçika), Yasmina Alcaraz (İspanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)
London Lions: Karlie Samuelson 19, Megan Gustafson 18, Holly Winterburn 13, Temi Fagbenle 17, Sheylani Peddy 6, Abigail Nicole Meyers 7, Katsiaryna Snytsina, Savannah Wilkinson 1, Ivana Katanic
Başantrenör: Petar Bozic
Beşiktaş: Dana Evans 17, Jovana Nogic 9, Yueru Li 13, Elif Bayram 8, Mihaela Lazic 16, Tijana Krivacevic 5, Kristina Topuzovic 2
Başantrenör: Aziz Akkaya
1. Periyot: 23-17 (London Lions lehine)
Devre: 45-35 (London Lions lehine)
3. Periyot: 60-55 (London Lions lehine)
Maç sonucu: 81-70 (London Lions lehine)
BEŞİKTAŞ MADALYAYI ALDI
Maç sonrası İngiliz ekibine kupası verilirken Beşiktaşlı oyunculara ise madalyaları takdim edildi.
Kaynak: Gerçek Gündem