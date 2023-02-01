Beşiktaş transferi duyurdu
Beşiktaş, anlaşmaya vardığı ifade edilen Arabam.com Konyasporlu Amir Hadziahmetovic ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Kulübü, Arabam.com Konyasporlu futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Amir Hadziahmetovic'in Transferi İçin Görüşmelere Başlandı— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 1, 2023
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