Beşiktaş transferi duyurdu

Beşiktaş, anlaşmaya vardığı ifade edilen Arabam.com Konyasporlu Amir Hadziahmetovic ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Son Güncelleme:
Beşiktaş transferi duyurdu

Beşiktaş Kulübü, Arabam.com Konyasporlu futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler
Beşiktaş Futbolda transfer haberleri
Son Güncelleme:
Konyaspor'da bir ayrılık daha: Bytyqi, Olympiakos yolcusu Konyaspor'da bir ayrılık daha: Bytyqi, Olympiakos yolcusu
ATV'de beklenmedik gelişme.. İddialı dizinin adı değiştirildi ATV'de beklenmedik gelişme.. İddialı dizinin adı değiştirildi
Fenerbahçe’nin yeni transferi Oosterwolde kadroda Fenerbahçe’nin yeni transferi Oosterwolde kadroda
FOX TV herkesi yıkmıştı. İddialı dizi için yeni karar alındı FOX TV herkesi yıkmıştı. İddialı dizi için yeni karar alındı
ÇOK OKUNANLAR
Yapı Kredi'nin şubat ayı emekli promosyonu belli oldu Yapı Kredi'nin şubat ayı emekli promosyonu belli oldu
Gram altın yatırımcıları dikkat: Tüm senaryolar bir bir açıklandı Tüm senaryolar bir bir açıklandı
Cüneyt Özdemir ve Oğuzhan Uğur'un atışmasına Hayko Cepkin de girdi: 'Çakma nezaketli maval okuma' Cüneyt Özdemir ve Oğuzhan Uğur'un atışmasına Hayko Cepkin de girdi: 'Çakma nezaketli maval okuma'
Twitter kullanıcılarının oy tercihleri belli oldu: 76 bin kişilik ankette çarpıcı sonuç! Twitter kullanıcılarının oy tercihleri belli oldu: 76 bin kişilik ankette çarpıcı sonuç!
EYT’liler dikkat: Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı EYT’liler dikkat: Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı