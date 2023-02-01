Beşiktaş transferi duyurdu

Beşiktaş Kulübü, Arabam.com Konyasporlu futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.