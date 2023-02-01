Fenerbahçe’nin yeni transferi Oosterwolde kadroda

Fenerbahçe’nin, yarın deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosu açıklandı. Yeni transfer Oosterwolde kadroya dahil edilirken, sakatlıklarını atlatan Osayi ve King de 2 haftalık aranın ardından geri döndü. Serdar Aziz ise kafilede yer almadı.

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Fenerbahçe’nin yeni transferi Oosterwolde kadroda

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında yarın oynayacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Jayden Oosterwolde, ilk kez kamp kadrosuna dahil edildi. Öte yandan Osayi ve King, 2 haftalık aranın ardından kadroya alınırken, Serdar Aziz ise kafilede bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerin Adana Demirspor maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Doğukan Demir, Szalai, Peres, Gustavo, Samet Akaydin, Osayi, Alioski, Oosterwolde, Arao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Zajc, Lincoln, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Rossi, King, Serdar Dursun, Batshuayi, Valencia."

Kaynak: İHA

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