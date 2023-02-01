Konyaspor'da bir ayrılık daha: Bytyqi, Olympiakos yolcusu

Yunanistan ekibi Olympiakos, Arabam.com Konyaspor'dan Kosovalı milli futbolcu Zymer Bytyqi'yi transfer ettiğini açıkladı.

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Konyaspor'da bir ayrılık daha: Bytyqi, Olympiakos yolcusu

Olympiakos Kulübü, Arabam.com Konyaspor'un 26 yaşındaki kanat oyuncusu Zymer Bytyqi'yle sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bytyqi, 2021'de Norveç'in Viking takımından Konyaspor'a transfer olmuştu. Yeşil-beyazlılarda 83 maça çıkan Bytyqi, 11 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Konyaspor'un öne çıkan bir diğer oyuncusu Amir Hadziahmetovic de Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

Kaynak: AA

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