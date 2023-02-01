Konyaspor'da bir ayrılık daha: Bytyqi, Olympiakos yolcusu
Yunanistan ekibi Olympiakos, Arabam.com Konyaspor'dan Kosovalı milli futbolcu Zymer Bytyqi'yi transfer ettiğini açıkladı.
Olympiakos Kulübü, Arabam.com Konyaspor'un 26 yaşındaki kanat oyuncusu Zymer Bytyqi'yle sözleşme imzalandığını duyurdu.
Bytyqi, 2021'de Norveç'in Viking takımından Konyaspor'a transfer olmuştu. Yeşil-beyazlılarda 83 maça çıkan Bytyqi, 11 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
Konyaspor'un öne çıkan bir diğer oyuncusu Amir Hadziahmetovic de Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.
Kaynak: AA
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