Konyaspor'da bir ayrılık daha: Bytyqi, Olympiakos yolcusu

Olympiakos Kulübü, Arabam.com Konyaspor'un 26 yaşındaki kanat oyuncusu Zymer Bytyqi'yle sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bytyqi, 2021'de Norveç'in Viking takımından Konyaspor'a transfer olmuştu. Yeşil-beyazlılarda 83 maça çıkan Bytyqi, 11 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Konyaspor'un öne çıkan bir diğer oyuncusu Amir Hadziahmetovic de Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

Kaynak: AA