Skriniar'dan Çarpıcı Osimhen-Icardi Mesajı

Fenerbahçe’nin kaptanı Milan Skriniar, pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi yayıncı kuruluş beIN SPORTS’a konuştu. Deneyimli stoper, sarı lacivertli kulüpte kısa sürede güçlü bir bağ kurduğunu belirterek hem Jose Mourinho hem de teknik direktör Domenico Tedesco hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ MAÇ...'

"Ocak ayında bir yılım doluyor. İlk günden beri burada çok iyi karşılandım, takım arkadaşlarımla ve taraftarla bağım çok güçlü. Fenerbahçe’de olduğum için mutluyum" diyen Skriniar, derbiye kadar Samandıra’da Galatasaray konuşulmadığını vurguladı: "Bizim için en önemli maç her zaman bir sonraki maçtır. Galatasaray için bugün ilk kez konuştuk. Yarın analizlerimizi yapacağız."

DERBİ YORUMU

Derbinin atmosferine özel bir parantez açan Slovak yıldız, Inter dönemindeki Milan ve Juventus maçlarını anımsatarak şu ifadeyi kullandı: "San Siro’daki derbiler sihirliydi ama burada atmosfer daha çılgın ve çok daha gürültülü. Bu maçta taraftarımızın gücünü hissedeceğiz."

Skriniar, Galatasaray’ın iki yıldızı Icardi ve Osimhen’e ayrı bir dikkat çekerek savunma planına dair ipucu verdi: "İkisi de üst düzey santrforlar. Farklı tipte oyuncular ama çok kaliteliler. Onlara karşı kompakt, agresif ve birlikte oynamalıyız. Nasıl savunacağımızı pazartesi göreceksiniz." Derbinin sezon içindeki önemine değinen tecrübeli oyuncu, "Bu maçlar takıma büyük enerji verir ama henüz her şey bitmiş olmaz. Kazanıp yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

