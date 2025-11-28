Galatasaray'da Osimhen Heyecanı! Derbide Oynayacak mı?
Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık sıkıntıları yaşayan Galatasaray’da yüzler güldü. Yıldız golcü Victor Osimhen, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Süper Lig’in 14. haftasında Kadıköy’de Fenerbahçe’ye konuk olacak Galatasaray’da sakatlık sorunları moral bozarken, yıldız golcü Victor Osimhen’den sevindirici haber geldi. Sarı-kırmızılı ekip, derbi hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürdü. Antrenman öncesi durumu merak edilen Nijeryalı yıldızın, takımla birlikte çalışmalara katıldığı görüldü.
Galatasaray cephesi, sakat oyuncuların fazlalığı nedeniyle zorlu Kadıköy deplasmanında Osimhen’in sahada olmasını büyük avantaj olarak görüyor.
