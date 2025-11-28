Fenerbahçe'den Cenk Tosun Açıklaması

Fenerbahçe, geçtiğimiz dönemlerde kadro dışı kalan Cenk Tosun’un Almanya’da bel fıtığı ameliyatı olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'den Cenk Tosun Açıklaması
Fenerbahçe, geçtiğimiz dönemlerde kadro dışı kalan Cenk Tosun’un Almanya’da bel fıtığı ameliyatı olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın oyuncusu Cenk Tosun, Almanya’da başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

