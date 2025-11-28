Dev Derbinin Bilet Fiyatları Belli Oldu

Süper Lig'in 14. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri bugün satışa sunulacak. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakanın biletleri bugün saat 17.00 itibarıyla yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelere, yarın saat 11.00'de ise Fenerbahçe Kart sahiplerine satışa sunulacak.

İŞTE FİYATLAR

Karşılaşmanın genel bilet satışı 30 Kasım Pazar günü saat 11.00 itibarıyla başlayacak. Futbolseverler biletleri passo.com.tr üzerinden satın alabilecek. Derbinin bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 2.500 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 4.750 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 5.250 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 6.200 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 7.000 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 7.500 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok: 10.400 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok: 12.000 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok: 14.350 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt Adidas D-F Blok: 16.300 lira

VİP (Maraton Alt-Fenerium Alt Adidas E Blok): 49.350 lira

Misafir Tribünü: 2.500 lira

Kaynak: AA

