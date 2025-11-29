Fenerbahçe–Galatasaray Derbisi Öncesi Hakem Krizi! Tansiyon Yükseldi! ‘Bu Bir Skandaldır’

Şampiyonluk yarışını belirleyecek dev derbi öncesi hakem krizi patlak verdi. Levent Tüzemen, Fenerbahçe–Galatasaray maçına Yasin Kol’un atanmasına sert tepki göstererek TFF’nin adaletini sorguladı. Galatasaray’ın kadro tercihlerini de eleştiren Tüzemen’in sözleri futbol gündemini karıştırdı.

Fenerbahçe–Galatasaray Derbisi Öncesi Hakem Krizi! Tansiyon Yükseldi! ‘Bu Bir Skandaldır’
Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbi öncesi tansiyon yükseldi. A Spor’da yayınlanan programda konuşan Levent Tüzemen, maçın hakemi Yasin Kol’un görevlendirilmesini sert sözlerle eleştirdi.

‘YASİN KOL KİM YA! BU SKANDALDIR’

Tüzemen, "Yasin Kol kim ya! Bu ülkede Yasin Kol yönetiyorsa, bunu UEFA ve FIFA'nın bunu protesto etmesi lazım. Türkiye'de, FIFA kokartı takmış bir tane maçı yönetecek hakemi yok mu ya! Allah aşkına! Bir de buna destek veren eski hakemler var. Duruşu varmış, ne duruşu varmış! Siz MHK başkanı olsanız, atar mısınız sahaya? Bırakın burada TFF'ye yalakalık yapmayı! Yasin Kol kim ya! Yasin Kol'un Fenerbahçe - Galatasaray gibi bir dünya derbisini yönetmesi skandaldır!" ifadelerini kullandı.

‘TFF’NİN KARARININ ÇOK ADALETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM’

Tüzemen, Disiplin Kurulu kararlarının da tartışmalı olduğuna dikkat çekerek derbiden bağımsız bir karşılaşma olması durumunda cezaların daha farklı çıkabileceğini savunarak, "Disiplin Kurulu'na bir şey soracağım. Bu maç Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmasa, bu cezayı verirlerdi. Eğer Fenerbahçe'nin bundan sonra oynayacağı takım, daha az güçlü bir kadro olsaydı, bu cezayı verirlerdi. Bu hareketin derbi öncesine gelmesi böyle bir kararı engelledi. Başka olsaydı, çok daha rahat hareket ederlerdi. TFF'nin, kurumlarının verdiği kararın çok adaletli olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

‘GALATASARAY TIKANDI’

Galatasaray’ın son performansını değerlendiren Tüzemen, özellikle kadro yapılanmasına değinerek, "Galatasaray'ın kadro derinliği konusunda tıkandığı noktaya geldiğini görüyorum. Buraya Şampiyonlar Ligi kadrosu ile geldim, Okan Hoca oyuna bir kişi aldı. O da zorunlu. Jakobs çıktı ve Arda girdi. O da kırmızı kart gördü, oyundan atıldı. Ondan sonraki hepsi genç çocuklar. Bunlar bu kadroya girmeyecekse, neden burada yer alıyorlar? O zaman iki oyuncu koyarsın, biter. Oynatamayacağın oyuncuları kadroya almanın hiç kimseye bir faydası yok.” dedi.

‘NEDEN GENÇLER YOK?’

Sarı-kırmızılı takımın altyapıyı yeterince kullanmadığını belirten Tüzemen, sağ bek pozisyonunu örnek gösterdi. Tüzemen, “Bu kadar şampiyonluk hedefleyen bir takımın hala sağ beki yoksa ortada önemli bir problem var. Altyapıda hiç mi oyuncu yok? Yıllardır yetiştiremediyseniz burada ciddi bir eksik var.” açıklamasında bulundu.

Kaynak: A Spor

